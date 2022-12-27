Kocasinan Belediyesi’nden asfaltta da tarihi rekor

Kocasinan Belediyesi’nden asfaltta da tarihi rekor

Bölgesel Amatör Lig (BAL ) 6. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son maçında deplasmanda Yozgat Belediyesi Bozokspor’u 85. dakikada Osman Buğra Uysal’ın golü ile 1-0 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.