Bölgesel Amatör Lig (BAL ) 6. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son maçında deplasmanda Yozgat Belediyesi Bozokspor’u 85. dakikada Osman Buğra Uysal’ın golü ile 1-0 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig (BAL ) 6. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son maçında deplasmanda Yozgat Belediyesi Bozokspor’u 85. dakikada Osman Buğra Uysal’ın golü ile 1-0 mağlup etti.
Stat: Bozok Stadı
Hakemler: Evren Aydoğan, Mehmet Ali Keskin, Mehmet Özgür İşbilen
Yozgat Belediyesi Bozokspor: Meriç Bayram, Devrim Aksongur, Abdulkadir Yıldırım, İsmail Çetin, Burak Emre, Sergen Çelik (İhsan Küçük dk.87), Osman Çağlar Uç, Soner Ergençay, Semih Atıl, Mert Aydeniz, (Enes Erol dk.75), Ercan Kuruçay
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Osman Buğra Uysal, Akın Arıcan, (Muhammed İbrahim Şahinkaya dk.90+6), Mehmet Seçme, (Muhammed Emir Yıldırım dk.90), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, (Osman Can Çötür dk.90), Oğuz Saltabaş,(Bahtiyar Dolma dk.81), Emincan Konuk, Kadir Doğukan, Erkan Kapar, Ercan Çifçi
Gol: Osman Buğra Uysal dk.85 (Talasgücü Belediyespor)
Sarı Kartlar: İsmail Çetin, Osman Çağlar Uç (Yozgat Belediyesi Bozokspor), Oğuz Saltabaş, Mehmet Seçme (Talasgücü Belediyespor)
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