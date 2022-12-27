Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 13. hafta maçında Yahşihanspor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 3 puanı Hacılar Erciyesspor kazandı.

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