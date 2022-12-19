Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, sahasında Osmancık Belediyespor ile karşılaştı. Sarı Lacivertliler 5 golün atıldığı maçı 3-2 kazandı.

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