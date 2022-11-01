Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor ligin 5. haftasında sahasında oynadığı ve 9 kişi kaldığı maçta Suvermez Kapadokyaspor’u 1-0 mağlup etti.

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