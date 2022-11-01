Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor ligin 5. haftasında sahasında oynadığı ve 9 kişi kaldığı maçta Suvermez Kapadokyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor ligin 5. haftasında sahasında oynadığı ve 9 kişi kaldığı maçta Suvermez Kapadokyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Cem Çubukçu, Ahmet Algün, Abdullah Maden
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Ömer Çoban, Ramazan Taş (Dk.65 Erkan Kapar), Mehmet Seçme (Dk.80 Muhammed İbrahim), Ahmet Şahbaz, Oğuz Saltabaş (Dk.80 Osman Buğra Uysal), Emincan Konuk, Kadir Doğukan, Ercan Çiftçi, Bahtiyar Dolma (Dk.80 Akın Arıcan), Arda Saltan (Dk.47 Canberk Soykuvvet)
Suvermez Kapadokyaspor: Ali Mellehammud, Yusuf Kaplan, Mustafa Yüksektepe, Hakan Başaran , Halil Can Durmuş (Dk.77 Taha Ahmet), Salih Tunar, İsmail Salman, Onur Nejdet, Murat Kurt, Anıl Bircan (Dk.10 Özgür Dükme), Mehmet Becerir xx (Dk.77 Mehmet İncesu)
Gol: Bahtiyar Dolma dk.56 (Talasgücü Belediyespor)
Kırmızı Kartlar: Ercan Çiftçi dk.58, Kadir Doğukan dk.73 (Talasgücü Belediyespor)
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