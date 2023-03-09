Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup ekibi Talasgücü Belediyespor, sahasında oynadığı maçta Ankara TKİspor ile golsüz berabere kaldı. Ligin 17. hafta maçında puanlar paylaşıldı.

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