Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 1. haftası’nda Rüstempaşaspor evinde karşılaştığı 12 Bingölspor’a 3-0 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta 2023-2024 sezonu Elazığ’da oynanan Rüstempaşaspor - 12 Bingölspor maçıyla başladı. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan maçı Diyarbakır Bölgesi BAL Hakemi Onur Sekman yönetti. Maça hızlı başlayan konuk takım 11. dakikada Umut Pusat’ın attığı golle öne geçti. 20. dakikada Bilal Çebi ile farkı 2’ye çıkaran Bingöl ekibi devreye 2-0’lık skor üstünlüğüyle girdi. İkinci yarıda Rüstempaşaspor etkili ataklar geliştirmesine rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı ve maçta son sözü 90+2’de Selim Dağ söyleyerek takımının sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.