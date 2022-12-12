Kayseri’de 1 ayda 596 aranan şahıs ve 221 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri’de 1 ayda 596 aranan şahıs ve 221 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 11. hafta maçında Niğde Belediyespor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Tek golün atıldığı maçta, 3 puanı Hacılar Erciyesspor kazandı.

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