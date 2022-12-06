Kayseri’de kış lastiği denetimleri sürüyor, cezası bin 152 TL

Kayseri’de kış lastiği denetimleri sürüyor, cezası bin 152 TL

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 10. hafta maçında Mucurgücü ile Develigücü karşılaştı. Develigücü, müsabakayı 2-0 kazandı

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