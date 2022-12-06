Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 10. hafta maçında Mucurgücü ile Develigücü karşılaştı. Develigücü, müsabakayı 2-0 kazandı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 10. hafta maçında Mucurgücü ile Develigücü karşılaştı. Develigücü, müsabakayı 2-0 kazandı
Stat: Mucur
Hakemler: Emre Kebapçı, İhsan Öncü, Abdulkadir İleri
Mucurgücü: Gökdeniz Bilmez, Süleyman Görgün, Nurettin Topuz, Hüseyin Aksoy (Dk.45 Enes Kayayurt), Kasım Sun, Umut Tunç, Batuhan Coşkun, Beytullah Kutlu (Dk.88 Mehmet Gürses), Metehan Özden, Safa Demir (Dk.65 Vedat Demir), Orhan Uzun
Develigücü: Muhammed Utkucu, Berk Aydemir, İlker Uçar, Sait Ulucan, Turgay Aydoğan, Hakan Çıtak, Özgür Meriç Gayretli (dk.80 Muhammed Kaya), Resul Ekrem Turhan (Dk.90 Yakup Can Yazgan), Oğuzcan Coşkun, Selim Başev (Dk.72 Mehmet Şahin), Burak Gezer (Dk.80 Alper Özköksal)
Goller: Özgür Meriç Gayretli Dk. 45, Sait Ulucan Dk. 90 (Develigücü)
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