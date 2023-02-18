Bölgesel Amatör Lig’de müsabakaların oynanacağı tarih belli oldu. Futbol Federasyonu, 4-5 Mart’ta müsabakaların oynanmasına karar verdi.

Bölgesel Amatör Lig’de müsabakaların oynanacağı tarih belli oldu. Futbol Federasyonu, 4-5 Mart’ta müsabakaların oynanmasına karar verdi.

Bölgesel Amatör Lig kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaların kaldığı yerden devam edeceğini ve 16. hafta maçlarının 4-5 Mart tarihlerinde oynanmasının uygun olduğu kararına vardı. 14 grupta başlayan ligde depremden dolayı 2. ve 7. grupta müsabakalar oynanmayacak. 12 grupta mücadele eden takımlar lige kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, ligin kaldığı yerden devam etmesine ve maçların 4-5 Mart tarihlerinde oynanmasına karar verdi.