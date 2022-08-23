1-2 Ekim tarihlerinde başlaması planlanan Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon 14 grup birincileri Play-Off maçı oynayacak. Bu maçların ardından, 9 takım Türkiye 3. Ligi’ne yükselecek.

Bölgesel Amatör Lig’de gruplar belli oldu. 80 ilden 196 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14’er takımın yer aldığı 14 gruptan oluştu. Kayseri temsilcileri Talasgücü Belediyespor, Hacılar Erciyesspor ve Develispor, 14 takımın bulunduğu 6. grupta yer aldı. Kayseri ekipleri haricinde grupta 3 Ankara, 2 Yozgat, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çorum temsilcileri de bulunacak.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) gruplar belli oldu. 3 temsilcisi bulunan Kayseri, 14 takımın bulunduğu 6. grupta yer aldı.

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