Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta ligin 26.haftasında Hacılar Erciyesspor evinde oynadığı maçta Yahşihanspor’u 7-0 mağlup etti.
Stat: Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Orçun Özer, Osman Arslan, İsa Çelik
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, (Dk. 79 Fazlı Güner), Ömercan Korkmaz, Yusuf Karaboğa, Hüseyin Öz, İsmail Odabaşı, Mustafa İlkay Kartal, (Dk.66 Eray Tokat), Bora Barlas (Dk.66 Samet Kaan Karaca) Muhammet Yasin Turgutalp, Süleyman Yasa, (Dk.46 Ertaç Bağçı), Tolgahan Alan, Mehmet Tatlı, (Dk.73 Burak Türkmen)
Yahşihanspor: Serkan Polat, Mert Orhan, Mert Tutar, Rıfat Yalınkılıç, Veysi Durmaz, Ziya Güven, Alaattin Tunç, Mustafa Can, (Dk.46 UğurKütük), Mehmet Değirmenci, (Dk.83 İsmail Efe), DoğanayUlubaş, (Dk.73 Yıldırım), İlyas Kağan
Goller: Dk. 10 Rıfat Yalınkılıç (kendi kalesine), Dk.21 (penaltı) Mehmet Tatlı,
Dk. 40 Yusuf Karaboğa, Dk. 54 İsmail Odabaşı, Dk. 61 Mustafa İlkay Kartal, Dk.76 Eray Tokat, Dk.88 Ertaç Bağçı (Hacılar Erciyesspor)