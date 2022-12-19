Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, sahasında lider Sincan Belediyespor’u 2-0’lık sonuçla yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri Emre Özden ve Tolga Yıldız kaydetti.

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