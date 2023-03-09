Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 17. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Mucurgücü 2-2 berabere kaldı.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’tan eğlenceli ‘deprem bilinçlendirmesi’

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’tan eğlenceli ‘deprem bilinçlendirmesi’

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