Başkan Yalçın: Amacımız İyi İş Yapmak, İşimizi Yapmak"

Başkan Yalçın: Amacımız İyi İş Yapmak, İşimizi Yapmak"

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 9. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Yozgat 1959 Futbol Kulübü karşılaştı. Sarı lacivertliler, kaptan Mehmet Tatlı’nın golü ile 1-0 kazandı.

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