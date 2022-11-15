Büyükşehir Meclisi’nden kadın istihdamını artıracak iki önemli karar

Büyükşehir Meclisi’nden kadın istihdamını artıracak iki önemli karar

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, sahasında Suvermez Kapadokyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golünü Bora Barlas attı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.