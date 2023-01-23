Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, hafta sonu evinde hazırlık maçında Yozgat ekiplerinden Erfa Çayıralan Esnafspor ile karşı karşıya geldi. Hacılar Fevzi Mercan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-1’lık sonuçla Erfa Çayıralan Esnafspor kazandı.

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