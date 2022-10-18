Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Develigücü karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında karşılıklı atılan goller vardı.

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