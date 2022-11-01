Vali Çiçek’ten Felahiye ve Akkışla Ziyareti

Vali Çiçek’ten Felahiye ve Akkışla Ziyareti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, sahasında oynadığı maçta Başkent Şafakspor ile 1-1 berabere kaldı.

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