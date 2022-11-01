Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, sahasında oynadığı maçta Başkent Şafakspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, sahasında oynadığı maçta Başkent Şafakspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Emre Nağaç, Abdullah Semerci, Abdullah Yumuşak
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Tolga Yıldız, Yusuf Karaboğa, Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Hasan Emre Göktaş (Dk.56 Samet Kaan Karaca), Mustafa İlkay Kartal (Dk.89 Tolgahan Alan), Yasin Turgutalp xx Mehmet Tatlı, Resul Özgen (Dk.87 Emre Özden), Süleyman Yasa xx (Dk.77 İsmail Odabaşı)
Başkent Şafakspor: Haydar Emin Çınar, Oğuzhan Fatih Aydın, Mustafa Sami Özkan, Yusuf Emre Ataol, Ömer Faruk Dulkadiroğlu (Dk.70 Kamil Buğra Ünal), Canberk Araç, Kürşat Eren Güntekin (Dk.81 Ahmet Eren), Umur Ünal, Onur Mert Şeref, Abdullah Enes Budak, Devrim Cengiz
Goller: Mehmet Tatlı dk.12 (Hacılar Erciyesspor), Yusuf Emre Ataol dk.45 (penaltıdan) (Başkent Şafakspor)
Kırmızı Kart: Mustafa Sami dk.78 (Başkent Şafakspor)
Yorumlar