Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 8. haftasında Fethiye İdman Yurdu, karşılaştığı Mustafakemalpaşa Belediyespor’u 4-1 mağlup etti.
Fethiye İdman Yurdu, Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 8. haftasında karşılaştığı Mustafakemalpaşa Belediyespor maçından 4-1 galibiyetle ayrıldı. 28. dakikada Kemalata Döner’in golüyle 1-0 geriye düşen Fethiye İdman Yurdu, 30. dakikada Cihat Kahraman’ın golüyle durumu 1-1 yaptı. 47. dakikada Osman Demir’in golüyle öne geçen Fethiye İdman Yurdu, 53. dakikada Ersel Ayberk Karaca’nın golüyle arayı açtı. 60. dakikada Mustafa Acun’un golü ile sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Fethiye İdman Yurdu, 24 Kasım’da Ezinespor ile karşılaşacak.