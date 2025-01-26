Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 17. haftasında Fethiye İdman Yurdu, karşılaştığı Yeni Çanspor’u 3-1 mağlup etti.

Fethiye İdman Yurdu, Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 17. haftasında karşılaştığı Yeni Çanspor maçından 3-1 galibiyetle ayrıldı. 4. dakikada Sinan Yıldırım’ın golüyle öne geçen Fethiye İdman Yurdu, 20. dakikada Mustafa Acun’un kullandığı penaltı ile durumu 2-0 yaptı. 29. dakikada Yeni Çanspor’lu Metehan Sarı’nın golüyle durum 2-1 oldu. Fethiye İdman Yurdu, 86. dakikada Sinan Yıldırım’ın golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Oynadığı 17 maçta 13 galibiyet 2 beraberlik alan Fethiye İdman Yurdu, 2 Şubat’ta Burhaniye Belediyespor ile karşılaşacak.