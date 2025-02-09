Bölgesel Amatör Lig’i (BAL) 8. Grup 19. haftasında Fethiye İdman Yurdu, karşılaştığı TKİ Tavşanlı Linyitspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fethiye İdman Yurdu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 19. haftasında kendi sahasında karşılaştığı TKİ Tavşanlı Linyitspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç öncesi seremonide DMD hastası olan Kuzey için yardım pankartıyla sahaya çıkan Fethiye İdman Yurdu, tribünlerden büyük alkış topladı. Oynadığı 19 maçta 13 galibiyet 4 beraberlik alan Fethiye İdman Yurdu, 23 Şubat’ta Alaşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Hakemler: Hasan Furkan Acar, Recep Durmazoğlu, Erdem Akgün

Fethiye İdman Yurdu: İbrahim Meriç, Cantürk Güngör, Mahmut Güleç, Mustafa Acun, Osman Demir, Latif Aklan, Cihat Kahraman, İlker Ekim (Muhammet Furkan Keskinoğlu dk. 63), Hakan Çorlak, Sinan Yıldırım, Emrah Yelbey

Teknik Direktör: Yusuf Tokaç

TKİ Tavşanlı Linyitspor: Yiğit Demirbilek, Hüseyin Öz, Serhat Maden, Yasin Gün, Polat Ertek, Melik Can Şahin, Emrah Dağ, Hüseyin Çiray (Abdulkadir Söyler), Semih Atıl, Tunahan Aztekin, Kemal Akbaba

Teknik Direktör: Hakan Aygören

Kırmızı kart: Tunahan Yıldırım (dk. 90+3) (TKİ Tavşanlı Linyitspor)