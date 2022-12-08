Kayseri’de İlk Kez ’Baby Shark’ Tuna Life Center’de

Kayseri’de İlk Kez ’Baby Shark’ Tuna Life Center’de

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta ligin 9. haftasında ertelenen Eskil Belediyespor ile Develigücü maçı dün oynandı. Aksaray’da oynanan zorlu karşılaşma, karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

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