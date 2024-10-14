Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Grupta mücadele eden Kayseri temsilcisi Develigücü SK ligin 2. haftasında evinde oynadığı maçta Hatay Samandağı Gençlerbirliği’ni ikinci yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Ömer Tahankut Muslu, Mert Altan Çakır, Amine Nur Yıldırım
Develigücü SK: A.Kadir Erdoğan, Tolga Yıldız, (Buğra Aslan dk.90), Muhammed İbrahim Şahinkaya, Mert Çepi,Bahadır Can, Resul Ekrem Turhan, Hakan Çıtak,Reşit Akbulut, (Abdullah Türk dk.74), Mehmet Turan Karamahmut, Abdülkadir Dilekçi, (Ahmet Zekeriya Kartal dk.82), Eray Ergin, (Samet Efe Balçık dk.82)
Samandağı Gençlerbirliği: Sadettin Ceviz, Hasan Nuyan, Sefa Saz, Şahap Erhan, (Onur Çakır dk.70), Abdülgani İpekçi, (Yasin Dönmez dk.90), Akın Güler, Osman Can Güleryüz, Osman Göktuğ Cebeci, Ramadan Saf, Berk Kırkıcı, (Ulaş Deniz dk.79), Mustafa Özdemir
Gol. Reşit Akbulut (dk.68) (Develigücü SK)