Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11.Grupta mücadele eden Develigücü SK sezonun ilk maçına evinde Erzincan Ulalarspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler:Bekir Doğan, Okan Taşköprü, Ömer Faruk Sağır
Develigücü SK: Osman Kuş, Ahmet Canpolat, Hamza Şahbaz, Osman Can Çötür, Yakupcan Yazgan, Resul Ekrem Turhan, (Ali Ateş dk.89), Turgut Yetük, Emre Özden, Mahmut Peker, (Eray Akyol dk.77), Süleyman Öztürk, (Mustafa Eryılmaz dk.46), Onurhan Ünal
Erzincan Ulalarspor: Yasin Hacımustafaoğlu, Berat Erdal, Abdüssamed Uluç, Çağrı Doğan, (Ömer HikmetKala dk.46),Hasan Baki, Salih Eren Soylu, (İsmet Batuhan Erben dk.64) , Eyyüp Furkan Meriç, Yunus Emre Tok, (Ali Eren dk.75) , Abdülkerim Yucar, Muhammed Yasin Ayhan, (Umut Güvenç dk.82), Selim Okur
Goller: Onurhan Ünal (dk.40) (Develigücü), Berat Erdal (dk.87)( Erzincan Ulalarspor)