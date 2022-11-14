Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, Çorum deplasmanında mağlup oldu.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, Çorum deplasmanında mağlup oldu.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, 7. hafta maçında deplasmanda oynadığı Osmancık Belediyespor maçını 3-0 kaybetti. Haftaya 7 puanla giren kırmızı siyahlılar, Çorum deplasmanındaki maçın ilk yarısın 1-0 geride tamamladı.
Maçın ikinci yarısında Osmancık Belediyesporlu İbrahim Enes Hoş’un gollerine engel olamayan Develigücü, sahadan 3-0 yenik ayrıldı.
Yorumlar