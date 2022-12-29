Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü Futbol Kulübü’nden ligin ikinci yarısı öncesi 5 isim ile yollar ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü Futbol Kulübü’nden ligin ikinci yarısı öncesi 5 isim ile yollar ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta mücadele eden Develigücü takımında 5 oyuncu ile yollar ayrıldı. 2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta ligin ilk yarısını 14 puanla 10. sırada tamamlayan kırmızı siyahlı ekipte teknik heyetin raporu doğrultusunda kaleci Batuhan Bulut, sol bek Murat Atalık, orta saha Ferhat Erdoğan, Yusuf Berat Zamur ve forvet İsmail Yalçınkaya ile yollar ayrıldı. Sezon başında büyük umutlar ile transfer edilen ancak ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan oyuncular ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı öğrenildi.

2 Ocak’ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi ile birlikte kadrosuna takviye yapacak olan Develigücü, ligin ikinci yarısında iddialı olmak istiyor.