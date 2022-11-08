Goller: Hakan Çıtak dk.30, Selim Başev dk.46, Mehmet Şahin Dk.53, Muhammed Kaya Dk.76 (Develigücü) Alattin Tunç dk.19 ve 29, Ali İhsan Değerli dk.35, Sefa Coşkungönül Dk.90 (Kırıkkale Yahşihanspor)

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 6. hafta maçında Develigücü ile Kırıkkale Yahşihanspor karşılaştı. 8 golün atıldığı maçta taraflar berabere kalarak 1’er puan aldı.

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