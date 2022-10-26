Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, sahasında oynadığı Niğde Belediyespor maçını 2-1 kazanarak ilk galibiyetine imza attı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, sahasında oynadığı Niğde Belediyespor maçını 2-1 kazanarak ilk galibiyetine imza attı.

Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele veren Develigücü ilk galibiyetini aldı. Ligin ilk 3 haftasında oynadığı maçlarda 3 beraberlik alan kırmızı siyahlılar, bu kez kazanmayı başardı. Sahasında Niğde Belediyespor ile karşılaşan Develigücü ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında attığı goller ile kazanan ekip oldu.

Stat: Develi İlçe

Hakemler: Serkan Yücel, Hakan Kara, Latife Kaya

Develigücü: Muhammet Utkucu, Berk Akdemir, İlker Uçar, Yakup Can Yazgan, Murat Atalık (Dk.46 Burak Gezer), Hakan Çıtak (Dk.46 Muhammed Kaya) (Dk.80 Ferhat Erdoğan), Resul Ekrem Turhan (Dk.80 Alper Özköksal), Özgür Meriç Gayretli, Mehmet Şahin, Oğuzcan Coşkun, Selim Başev (Dk.57 İsmail Yalçınkaya)

Niğde Belediyespor: Ufuk Bulut, Cihat Can Yiğit, Ahmet Yalçın Öztürk, Okan Çiçen (Dk.87 Yasin Çiçek), Abdullah Berkay Ekmekci (Dk.77 Savaş Oday), Muhammed Emin Polat, Muhammet Yahya Güngör, Hamza Tekin, Furkan İzin (Dk.74 İbrahim Emre Topçuoğlu), Efkan Kargoğlu (Dk.46 Alican Yıldız),

Goller: Oğuzcan Coşkun Dk.55, Burak ezer Dk.85 (Develigücü) Muhammed Emin Polat Dk.59 (Niğde Belediyespor)