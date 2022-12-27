Kocasinan Belediyesi’nden asfaltta da tarihi rekor

Kocasinan Belediyesi’nden asfaltta da tarihi rekor

Bölgesel Amatör Lig (BAL ) 6. Grup ekiplerinden Develigücü, ligin 13. haftasında Suvermez Kapadokyaspor’u konuk etti. Develi İlçe Stadı’nda oynanan zorlu maçta kazanan 1-0’lık sonuçla konuk ekip Suvermez Kapadokyaspor oldu.

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