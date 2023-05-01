Bölgesel Amatör Lig baraj maçı oynandı. 3 golün atıldığı müsabakayı Develigücü 2-1 kazandı. Develigücü, baraj maçını 2-1 kazanarak önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmeyi sürdürecek. Kayseri Atletikspor ise bu yenilgi sonrasında önümüzdeki sezon yine Süper Amatör Küme’de boy gösterecek.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Bedirhan Efe Akdoğan xx, Ayberk Yalçınkaya xx, Taner Kıtmır xx

Develigücü: Hamza Şavşet xx, Yakup Can Yazgan xx, Emre Şener xx, (Reşit Akbulut x dk.78), Recep Coşkun x, (Turgay Aydoğan x dk.36), Semih Bağcı xxx, Yusuf Tosun xxx, Cihan Tan xxx, Hakan Çıtak xx, Talha Reşat Bulut xx, (Emre Özden xxx dk.59), Burak Can Kalender xxx, Abdullah Dilekçi xxx

Kayseri Atletikspor: Muhammet Yasin Atıcı xx, Uğur Taşpınar xx, Abdullah Arpaç x, Abdülsamet Şimşek xx, Emre Tunahan Gürbüz xx, Yusuf Tolu xx, Doğukan Kılıç x, (Buğrahan Çiçek xx dk.46), Yusuf Karamollaoğlu xxx, Furkan Batar xx, Anıl Çalış xx, (Emre Fındık x dk.78), Salih Önder x, (Resul Yıldırım x dk.46)

Goller: Abdulkadir Dilekçi (dk.26), Emre Özden (dk.90+2) (Develigücü), Yusuf Karamollaoğlu (dk.71 pen) (Kayseri Atletikspor)

Kırmızı Kart: Mustafa Aslan (dk.70) (Develigücü)