Bölgesel Amatör Lig 6.Grup ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, ligin 1. haftasında sahasında Osmancık Belediyespor’u Mehmet Tatlı ve Yusuf Karaboğa’nın golleri ile 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı. Sarı lacivertliler maç sonu galibiyeti taraftarıyla kutladı.

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