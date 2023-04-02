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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup maçında Eskil Belediyespor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Sarı Lacivertliler, deplasmanda 2-0 yenik duruma düştüğü maçı 4-2 kazanıp 3 puanın sahibi oldu.

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