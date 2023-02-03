Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta 15. hafta maçları, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak. Oynanacak 6 müsabakayı yönetecek hakemler ise açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 6. Grup’ta oynanacak 6 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Hacılar Erciyesspor-Yozgat Bozokspor: Cihad Sizer
Eskil Bel.spor-Ankara TKİspor: Yunus Çinikaya
Yozatspor 1959-Develigücü: Feyyaz Arıcı
Talasgücü Bel.spor-Mucurgücü: Turan Çakıl
Niğde Bel.spor-Osmancık Bel.spor: Betül Baykan
Sincan Bel.spor-Yahşihanspor: İsa Mammadov
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