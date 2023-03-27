Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 21. hafta maçında, Develigücü deplasmanda Yozgat Bozokspor’a mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sonra eren maçın tek golünü ikinci yarıda Cemal Deliktaş attı.
Stat: Bozok Stadı Sentetik Çim
Hakemler: Ömer Muslu, Sevda Çayan, Sabri Emre Tekin
Yozgat Bozokspor: Burak Kapan, Abdulkadir Yıldırım, Rıfat Merzifonluoğlu, İsmail Çetin, Tayfun Senemli (Dk. 59 Burak Emre Kayan), Sergen Çelik (Dk. 79 Devrim Aksungur), Mert Gün, Soner Ergençay, Azat Mamuk (Dk. 79 Ömürcan Karaca), Erdi Yıldırım (Dk. 59 Cihan Ak), Cemal Deliktaş
Develigücü: Hamza Şavşet, Semih Bağcı, Yusuf Tosun, Recep Coşkun, Melihşah Aslan, Reşit Akbulut (Dk. 62 Yahya Güngör), Cihan Tan, Hakan Çıtak, Burak Can Kalender (Dk. 68 Emre Şener), Abdulkadir Dilekçi (Dk. 76 Emre Özden), Talha Bulut
Goller: Cemal Deliktaş (Dk. 67) (Yozgat Bozokspor)