16 hafta sonrasında 38 puana erişen Talasgücü Belediyespor, gol fazlası ile Sincan Belediyespor’un önüne geçti. Sincan Belediyespor’un da 38 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta Ankara TKİspor da 36 puanla 3. sırada bulundu.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, 16 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. Başkent Şafakspor ile oynayacağı maçta rakibinin ligden ihraç edilmesinden ötürü haftayı 3-0 hükmen galip noktalayan Talasgücü Belediyespor, Çorum deplasmanında Osmancık Belediyespor ile golsüz berabere kalan Sincan Belediyespor’un puan kaybetmesiyle liderliğe yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 16. haftası sonrasında liderliğe yükseldi.

1 haftada 16 kez sallanan mahalle sakinleri diken üstünde

1 haftada 16 kez sallanan mahalle sakinleri diken üstünde

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