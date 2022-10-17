Goller: Oğuz Saltabaş dk.23, 25, 46 ve 55 (Talasgücü Belediyespor)

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 3. haftasında sahasında Başkent Şafakspor’u Oğuz Saltabaş’ın golleri ile 4-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

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