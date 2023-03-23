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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, sahasında Yozgat 1959 FK maçını ile yaptığı maçı 2-1 kazandı.

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