Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, sahasında Yozgat 1959 FK maçını ile yaptığı maçı 2-1 kazandı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Orçun Özer, Mehmet Tülüer, Arif Çağlar
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir, Erkan Kapar (Dk.90 Mehmet Seçme), Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz, Kadir Doğukan, Canberk Soykuvvet (Dk.90 Furkan Akbulut), Osman Buğra Uysal (Dk.46 Bahtiyar Dolma), Ercan Çifci, Oğuz Saltabaş (Dk.82 Emincan Konuk), Alperen Topçular (Dk.46 Ramazan Taş), Akın Arıcan
Yozgat 1959 FK: Ökkeş Karakurt, Emre Yurtlu, Kürşat Ülük, Mehmet Yeniler, Abdurrahman Şahin, İlyas Bıçakçı, Hüseyin Akman, Levent Kaya (Dk.74 Mücahit Sivri), Ömer Sunar, Ünal Avcı (Dk.80 Abdullah Yılmaz), Enes Karaoğlu
Goller: Ahmet Şahbaz Dk.22, Akın Arıcan Dk.63 (Talasgücü Belediyespor) Ünal Avcı dk.12 (penaltıdan) (Yozgat 1959 FK)
Sarı Kartlar: Ercan Çifci, Canberk Soykuvvet, Akın Arıcan, Oğuz Saltabaş (Talasgücü Belediyespor) Emre Yurtlu, Abdullah Yılmaz, Ökkeş Karakurt, Mücahit Sivri (Yozgat 1959 FK)