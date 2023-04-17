Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 26. hafta maçında Suvermez Kapadokya ile Develigücü karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı maçı Develigücü 4-3 kazandı.
Stat: Fikret Tunca Spor Kompleksi
Hakemler: Emre Nağaç, Adil Şanlı, Ercan Çat
Suvermez Kapadokyaspor: Burak Mazak (Dk.28 Ramazan Kiraz), Yusuf Kaplan, Muzaffer Özcanlı (Dk.46 Metin Polat), Cem Coşkun (Dk.46 Oğuzcan Coşkun), Salih Tunar (Dk.61 Muhammed Avvuran), Serkan Özkan, İsmail Salman, Onur Duman, Ufuk Koç (Dk.70 Halil Can Durmuş), Anıl Bircan, Samet Sarıkaya
Develigücü: Hamza Şavşet (Dk.64 Mustafa Aslan), Yakup Can Yazgan, Emre Şener (Dk.46 Selim Başev), Recep Coşkun, Melikşah Aslan (Dk.11 Semih Bağcı), Yusuf Tosun, Cihan Tan, Burak Can Kalender (Dk.46 Yahya Güngör), Hakan Çıtak (Dk. 46 Reşit Akbulut), Abdulkadir Dilekçi, Talha Bulut
Goller: İsmail Salman (Dk. 41), Anıl Bircan (Dk. 45+4), (Dk. 52) (Suvermez Kapadokyaspor) Abdulkadir Dilekçi (Dk. 18), Selim Başev (Dk. 51), Cihan Tan (Dk. 67), (Dk. 72) (Develigücü)