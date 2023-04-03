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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 23. hafta maçında Sincan Belediyespor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi.

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