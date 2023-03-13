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Amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu

Amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup maçında Develigücü ile Sincan Belediyespor karşılaşırken, konuk takım 3 puanı 1-0’lık sonuçla aldı.

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