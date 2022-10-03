Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5’inci kez Kitap Fuarı’nın kapısını aralıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5’inci kez Kitap Fuarı’nın kapısını aralıyor

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta ligin 1. haftası Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor ile Develigücü karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 tamamlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.