Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, ilk yarı hedefini belirledi. Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi alan kırmızı siyahlı ekip, ilk yarıyı en az 20 puan toplayarak noktalamak hedefinde.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, ilk yarı hedefini belirledi. Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi alan kırmızı siyahlı ekip, ilk yarıyı en az 20 puan toplayarak noktalamak hedefinde.

Develigücü Futbol Şube Sorumlusu Osman Dikkartın, 6 puana sahip olduklarını ve kalan 8 maçtan en az 14 puan çıkarmayı hedef seçtiklerini söyledi. Osman Dikkartın, şampiyonluğa kurulmuş birtakım olmadıklarını ifade ederek; “Genç ve istikrarlı bir takımız. Yeni bir kadromuz var. Başarılı bir teknik heyetimiz var. Amacımız ligde kalan 8 maçta en az 14 puan toplayarak ilk yarıda en az 20 puan almak istiyoruz. Sonrasında ikinci yarı hesaplarımızı yapabiliriz. Ancak biz, bu sezon için şampiyonluğa kurulmuş bir takım değiliz. Bu sezon ayakları yere basan ve ligde kalan bir ekip olmayı ümit ediyoruz. Gelecek sezonlar için bu takımdan şampiyonluklar beklenebilir ve bunu karşılayacak kapasitemiz de var. İlçemize, şehrimize bir şampiyonluk yaşatmak istiyoruz” dedi.