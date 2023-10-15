Bölgesel Amatör lig 5. Grupta ligin ilk haftasında Didim Belediyespor, evinde ağırladığı Muğlaspor’a 1-3 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar: Dk 30’da Didim Belediyespor’lu Mustafa sol kanattan iki oyuncuyu keserek ceza sahasına ortaladı; Gökhan topu Batuhan’ın önüne bırakı. Topa düzgün vuran Batuhan Didim Belediyespor’u 1-0 öne geçirdi.

Dk 34’da Muğlaspor’lu Baturah bu kez Didim ceza sahasına girerek, kaleci Mert’in tuttuğu köşeden topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

Dk 45+2 Muğlaspor, Didim Belediyespor’un atağından hızlı çıktı. Orta sahadan gelen topa düzgün vuran Mehmet Anıl skoru 1-2 yaptı ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Dk 76’da Didim Belediyespor’un kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde Muğla sporlu Onurca topu çizgi üzerinden çıkardı. Didimli futbolcular topu elle vurulduğunu ileri sürerek orta hakeme itiraz etti; İtiraz sonucu Kaptan Berkay sarı kart gördü.

Dk 90+3’de Muğlaspor korner vuruşu kazandı. Topun başına geçen ve oyuna ikinci yarıda giren İbrahim topu direk kaleye gönderdi ve arka direkte top ağlarla buluştu ve skor 1-3 oldu. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Muğlaspor 3 puanı 3 golle aldı.

Stat: Didim Atatürk

Didim Belediyespor: Mert, Gökhan, Miran, Hayrullah, Mustafa Hakkı, Hakan, Batuhan (Dk Berat), Berkay, (Dk 76Mehmet Nur), Altay, (Dk45 Samet), Rıza (Dk65 Yiğit), Anıl

Muğlaspor: Engin, Şevket, Aykan (Dk 60 Ogün), Onurcan, İskender, Hakan, Şerif Ali, Oğuzhan (Dk 67 İbrahim), Mehmet Anıl, (Dk 45Ahmet), Kaan, Batuhan (Dk 78 Mustafa)

Sarı Kart: Berkay, Batuhan (Didim Belediyespor) Şevket, Oğuzhan, Onurcan, Hakan, Ogün (Muğlaspor)

Goller: Dk 30 Batuhan (Didim Belediyespor) Dk 34 Batuhan, Dk 45+2 Mehmet Anıl Dk 90 İbrahim (Muğlaspor)