Bölgesel Amatör Lig 4.Grup’ta 15 haftalık ilk devre sona erdi. Develigücü 24 puanla 6. sırada yer alırken Yahyalıspor ise 12 puanla 13.sırada kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 2024-2025 sezonunda ilk yarı sona erdi. 15 hafta süren ve ekiplerin 14’er maç oynadığı ilk yarıda Kilis Belediyespor, 14 maçta hiç mağlup olmayıp 40 puan toplayıp zirvede yer aldığı grupta Niğde ekibi Zengenspor ise 5 puanda son sırada kaldı.

İki Kayseri ekibi ise hedeften uzak kaldı

Sezona şampiyonluk parolası ile giren Develigücü oynadığı 14 maçta 24 puan toplayarak 6.sırada kaldı. Kırmızı siyahlılar oynadığı 14 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik alırken 4 kez de mağlup olmaktan kurtulamadı. Diğer yandan Yahyalıspor ise çalkantılı günlerden sonra galibiyetler almasına rağmen alt sıralarda kaldı. Yeşil beyazlılar, oynadığı 14 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik elde ederken 8 kez de mağlup oldu. 12 puana sahip olan Yahyalıspor, hedeflerini ligin ikinci yarısına bıraktı.