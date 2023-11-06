Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grupta ligin 4. haftasında Hacılar Erciyesspor ile Murat 2020 Gençspor karşı karşıya geldi. Hacılar Fevzi Mercan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Hacılar Erciyesspor 2-0 kazandı.

Kayseri Süper Amatör Küme: Yahyalıspor: 0 - Argıncıkspor: 1 Kayseri Süper Amatör Küme: Yahyalıspor: 0 - Argıncıkspor: 1

Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı

Hakemler: Asen Albayrak, Murat Aydın, Okan Delier

Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Abdulkadir Söyler, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Yusuf Karaboğa, Muhammed Yasin Turgutalp, Mustafa İlkay Kartal (Tolgahan Alan dk.17), Bora Barlas (Batuhan Hidayetoğlu dk.88), Selahattin Enes Kılıç (Osman Şentürk dk.88), Hakan Albayrak (Selim Başev dk.77), Ahmet Zekeriya Kartal

Murat 2020 Gençspor: Necdet Şahin, Muhammed Olcay Uslu, Ali Serhad Hanay, Murat Şahin Açıkalın (Selahattin Aras dk.40), Mustafa Yağcı, Adnan Kuruoğlu (Şefik Koz dk.80), Vedat Taşdemir (Ferhat Taş dk.66), Selçuk Yıldız (Furkan Yalınız dk.66), Mehmet Topal, Cem Şahinkaya, Savaş Oday

Goller: Abdulkadir Söyler (dk.27), Ahmet Zekeriya Kartal (dk.37) (Hacılar Erciyesspor)