Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grupta ligin 4. haftasında Hacılar Erciyesspor ile Murat 2020 Gençspor karşı karşıya geldi. Hacılar Fevzi Mercan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Hacılar Erciyesspor 2-0 kazandı.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Asen Albayrak, Murat Aydın, Okan Delier
Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Abdulkadir Söyler, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Yusuf Karaboğa, Muhammed Yasin Turgutalp, Mustafa İlkay Kartal (Tolgahan Alan dk.17), Bora Barlas (Batuhan Hidayetoğlu dk.88), Selahattin Enes Kılıç (Osman Şentürk dk.88), Hakan Albayrak (Selim Başev dk.77), Ahmet Zekeriya Kartal
Murat 2020 Gençspor: Necdet Şahin, Muhammed Olcay Uslu, Ali Serhad Hanay, Murat Şahin Açıkalın (Selahattin Aras dk.40), Mustafa Yağcı, Adnan Kuruoğlu (Şefik Koz dk.80), Vedat Taşdemir (Ferhat Taş dk.66), Selçuk Yıldız (Furkan Yalınız dk.66), Mehmet Topal, Cem Şahinkaya, Savaş Oday
Goller: Abdulkadir Söyler (dk.27), Ahmet Zekeriya Kartal (dk.37) (Hacılar Erciyesspor)