Ligin 6. haftasında oynanan Eskil Belediyespor maçında forma giymeyerek cezalarını tamamlayan her iki oyuncu, ligin 7. haftasında Pazar günü oynanacak olan Yozgat 1959 FK maçında görev alabilecekler.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor’da cezalı oyuncu kalmadı. Sarı lacivertli takımda ligin 5. haftasında oynanan Suvermez Kapadokyaspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Ercan Çiftçi ile sol bek oyuncusu Kadir Doğukan cezalarını tamamladılar.

Talasgücü Belediyespor’da Ercan Çiftçi ve Kadir Doğukan’ın 1 maçlık cezaları tamamlandı.

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