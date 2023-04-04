Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hatay’da kanaat önderleri ile iftarda bir araya geldi.

Bakan Akar, Vali Yiğitbaşı ve Hatay’da görev yapan tüm koordinatör valilerin katılımıyla düzenlenen iftarda bölgenin kanaat önderleri bir araya geldi. Bakan Akar ve valiler kanaat önderleri ile bölgenin öncelikleri hakkında fikir alışverişinde bulunurken, Hatay’ın biran önce normale dönmesi için büyük bir çaba gösterildiği vurgulandı.

Vali Yiğitbaşı daha sonra deprem bölgesinde ilk günden beri arama kurtarma faaliyetlerine önemli katkılar sunan TİFAKE Kamp Alanı’nı ziyaret ederek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.