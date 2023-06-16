Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde 2022 yılında kurulan Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü bu yıl ilk öğrencilerini almaya hazırlanıyor. ATÜ’nün, tıptan hukuka, istihbarattan savunma sanayisine kadar birçok alanda görev yapacak yapay zeka mühendislerini yetiştirmek için kolları sıvadığı belirtildi.

Eğitim dili İngilizce olan ATÜ Yapay Zeka Mühendisliği bölümünde öğrenciler yapay zeka teknolojilerinin temellerini öğrenecek ve bu teknolojileri kullanarak çeşitli uygulamaları geliştirebilecekleri kaydedildi. Öğrenciler yapay zeka teknolojilerinin nasıl çalıştığını ve bu teknolojilerin nasıl geliştirilip tasarlandığını deneyimleyip öğrenme şansı elde edecekleri ifade edildi.

ATÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölümünün bu alanda bölgenin ilk ve tek, Türkiye genelinde ise Bahçeşehir, Ankara, İstanbul Teknik, Hacettepe, Ostim Teknik, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversiteleri ile birlikte 8’inci lisans programı olma özelliğini taşıdığı bildirildi. Devlet üniversiteleri içerisinde Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerini tercih edenlerin ortalama başarı sıralamasının ise 7.854 olarak görülmekte olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esen Yıldırım, “Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü olarak ilk öğrencilerimizi alacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. İlerleyen süreçlerde bölümümüzün ülkemiz için kritik önem taşıyan alanlarda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bölümümüz birbirinden değerli, alanında kendini geliştirmiş genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir ve öğrencilerimizi yapay zeka konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirerek mezun etmek en önemli gayemizdir” dedi.