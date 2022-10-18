Şanlıurfa’da bölgenin en büyük millet bahçesinde sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Şanlıurfa’da bölgenin en büyük millet bahçesinde sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce yapımına başlanan millet bahçesinde, beraberindeki teknik heyetle birlikte incelemelerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 180 dekarlık alana sahip kompleksin, hem Eyyübiye’nin hem de Şanlıurfa genelinin ihtiyacını karşılayacağını söyledi. İçerisinde piknik alanları, çocuk oyun alanları, kütüphane, spor tesisleri, yapay gölet, kamelyalar ve onlarca sosyal donatının yer alacağı Eyyübiye Millet Bahçesi’nde yaptığı incelemelerin ardından bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye’nin hizmetlerin en iyisini hak ettiğini ifade etti. Kuş, seçilir seçilmez ilçeye millet bahçesi kazandırmak için çaba sarf ettiklerini ve bir buçuk yıldır yapımı devam eden millet bahçesi içerisinde yapmayı vadettikleri birçok sözü de gerçekleştirmiş olduklarını aktardı. Millet bahçesinin açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Kasım ayında yapmayı planladıklarını belirten Kuş, “Millet bahçemiz şimdiden hem Eyyübiyeli kardeşlerimize hem de Şanlıurfalı hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.