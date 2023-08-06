Uşak İlinin en önemli termal kaynaklarının bulunduğu bölge olan Hamamboğazı termal bölgesinde, Banaz Belediyesi yatırımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda işletmeye alınan termal tesislerin ardından bu kez bölgenin en büyük aquparkı da bugün faaliyete geçti. Aynı anda 400 kişinin faydalanabileceği tesis dönemin en modern tasarımıza sahip ve çocuklar için ayrıca su oyunları alanı bulunuyor. Tesiste su oyun alanlarının dışında ayrıca misafirlerin ihtiyaçları için çeşitli sosyal tesislerde mevcut.

Aquaparkın faaliyete geçmesi ile bir açıklama yapan Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı;

“Hamamboğazı bölgemize yatırımlarımız devam ediyor. Bölgemiz ve ilçemiz için çocuklarımıza söz vermiştik. Aquparkın açılışını yaz tatilinde yapacağımızı taahhüt etmiştik. Hamd olsun hem verdiğimiz sözleri yerine getirmenin hemde çocuklarımıza, gençlerimize ilçemizde yeni bir sosyal alan yaratmanın huzurunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde Hamamboğazında konaklama tesisini de yapacağız. Dün olduğu gibi bugünde verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz.” dedi.